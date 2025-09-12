Semana Municipal do Esporte ainda tem vagas. Poucos ingressos para palestra com Dante Amaral

“Inspirar e Transformar pelo Esporte” é o tema da 2ª edição da Semana Municipal do Esporte de Campo Mourão, que será realizada entre os dias 16 e 20 de setembro, no Teatro Municipal e campus do Centro Universitário Integrado. Organizada pela Fundação de Esportes da prefeitura de Campo Mourão, o evento foca a qualificação no meio esportivo.

As inscrições podem ser realizadas até a próxima segunda-feira, dia 15 de setembro pelo link https://forms.gle/Rk6ZLc9dS8aXbYQ29. Um dos palestrantes será o ex-atleta da seleção brasileira de voleibol e tricampeão mundial, Dante Amaral, dia 16, às 19 horas, no Teatro Municipal. Os ingressos para essa palestra devem ser retirados na Fundação de Esportes (restam poucas vagas).

A Semana Municipal do Esporte reúne representantes de diversos segmentos esportivos tanto do município, quanto de outras regiões do Estado. Fazem parte da programação minicursos, palestras e debates voltados a gestores, técnicos, acadêmicos e população em geral.

“Serão cinco dias de aprendizado com conteúdos enriquecedores e reflexões que certamente impulsionarão o futuro do esporte, fortalecendo ainda mais a formação dos nossos atletas”, ressalta a presidente da Fecam, Karla Tureck.

O encerramento, no sábado (20), será marcado pelo Festival Paralímpico Loterias Caixa, no Estádio Municipal, um evento festivo que busca promover o esporte paralímpico e a inclusão de crianças e jovens com e sem deficiência.

“Muito importante essa parceria que temos com o governo do Estado, com os vereadores, as lideranças da comunidade para que esse trabalho no esporte continue dando bons resultados”, disse o prefeito Douglas Fabrício.

PROGRAMAÇÃO:

16 de setembro de 2025 – 13h30

Atletismo paralimpico (minicurso)

Professor: Sidmar Andrigheto Gielow

Carga horária: 3 horas

Local: campus Integrado

Número de vagas disponibilizadas: 60

Dia 16 – 19 horas

Mentalidade campeã: como alcançar o que parece impossível

Palestrante: Dante Amaral (voleibol)

Carga horária: 2 horas

Local: Teatro Municipal

Número de vagas disponibilizadas: 460

Dia 17– 8h30

Gestão pública no esporte (minicurso)

Palestrante: Clésio Prado

Carga horária: 3 horas

Local: campus Integrado

Número de vagas disponibilizadas: 60

Dia 18– 8h30

Sinais de alerta – cuidando de nossos atletas

Palestrante: Marisa Barbosa

Carga horária: 2 horas

Local: campus Integrado

Número de vagas disponibilizadas: 30

Dia 19 – 8h30

Gestão de projetos esportivos (mini palestra)

Palestrante: Carlos Eduardo Pijak Junior

Carga horária: 3 horas

Local: campus Integrado

Número de vagas disponibilizadas: 60

Dia 20 – 8h30

Festival paralímpico loterias caixa

Local: Estádio Roberto Brzezinski

Número de vagas disponibilizadas: 300