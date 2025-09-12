Semana Municipal do Esporte ainda tem vagas. Poucos ingressos para palestra com Dante Amaral
“Inspirar e Transformar pelo Esporte” é o tema da 2ª edição da Semana Municipal do Esporte de Campo Mourão, que será realizada entre os dias 16 e 20 de setembro, no Teatro Municipal e campus do Centro Universitário Integrado. Organizada pela Fundação de Esportes da prefeitura de Campo Mourão, o evento foca a qualificação no meio esportivo.
As inscrições podem ser realizadas até a próxima segunda-feira, dia 15 de setembro pelo link https://forms.gle/Rk6ZLc9dS8aXbYQ29. Um dos palestrantes será o ex-atleta da seleção brasileira de voleibol e tricampeão mundial, Dante Amaral, dia 16, às 19 horas, no Teatro Municipal. Os ingressos para essa palestra devem ser retirados na Fundação de Esportes (restam poucas vagas).
A Semana Municipal do Esporte reúne representantes de diversos segmentos esportivos tanto do município, quanto de outras regiões do Estado. Fazem parte da programação minicursos, palestras e debates voltados a gestores, técnicos, acadêmicos e população em geral.
“Serão cinco dias de aprendizado com conteúdos enriquecedores e reflexões que certamente impulsionarão o futuro do esporte, fortalecendo ainda mais a formação dos nossos atletas”, ressalta a presidente da Fecam, Karla Tureck.
O encerramento, no sábado (20), será marcado pelo Festival Paralímpico Loterias Caixa, no Estádio Municipal, um evento festivo que busca promover o esporte paralímpico e a inclusão de crianças e jovens com e sem deficiência.
“Muito importante essa parceria que temos com o governo do Estado, com os vereadores, as lideranças da comunidade para que esse trabalho no esporte continue dando bons resultados”, disse o prefeito Douglas Fabrício.
PROGRAMAÇÃO:
16 de setembro de 2025 – 13h30
Atletismo paralimpico (minicurso)
Professor: Sidmar Andrigheto Gielow
Carga horária: 3 horas
Local: campus Integrado
Número de vagas disponibilizadas: 60
Dia 16 – 19 horas
Mentalidade campeã: como alcançar o que parece impossível
Palestrante: Dante Amaral (voleibol)
Carga horária: 2 horas
Local: Teatro Municipal
Número de vagas disponibilizadas: 460
Dia 17– 8h30
Gestão pública no esporte (minicurso)
Palestrante: Clésio Prado
Carga horária: 3 horas
Local: campus Integrado
Número de vagas disponibilizadas: 60
Dia 18– 8h30
Sinais de alerta – cuidando de nossos atletas
Palestrante: Marisa Barbosa
Carga horária: 2 horas
Local: campus Integrado
Número de vagas disponibilizadas: 30
Dia 19 – 8h30
Gestão de projetos esportivos (mini palestra)
Palestrante: Carlos Eduardo Pijak Junior
Carga horária: 3 horas
Local: campus Integrado
Número de vagas disponibilizadas: 60
Dia 20 – 8h30
Festival paralímpico loterias caixa
Local: Estádio Roberto Brzezinski
Número de vagas disponibilizadas: 300