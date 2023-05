Rapaz conhecido no meio policial é morto com mais de 30 tiros em CM

O jovem Jhonattan Pinheiro, 22 anos, conhecido por “Jhon Jhon”, foi morto com pelo menos 30 tiros na noite dessa sexta-feira, 5, em Campo Mourão. O crime ocorreu na rua Jair Fischer Gitahy, próximo a esquina com a rua Sabino Deitos, no conjunto José Richa.

Jhon Jhon, que possui uma extensa ficha criminal, segundo a Polícia Militar, trafegava de carro, um VW Voyage, quando foi surpreendido pelo criminoso que estava de moto. Sem ter como reagir, foi alvejado por vários tiros. Para se ter uma ideia, a polícia encontrou cerca de 32 cápsulas de pistola 9mm próximo ao corpo.

Equipes de socorro foram acionadas, mas ao chegaram ao local ele já estava morto. As polícias Civil e Cientifica fizeram o trabalho de coleta de dados para o processo investigativo enquanto o corpo foi recolhido pelo IML. O carro ficou com diversas marcas de tiros. Foi o 12º homicídio do ano registrado em Campo Mourão.