Mulher agride namorado após flagrante com travesti

Um homem de 48 anos foi agredido com uma tijolada na cabeça, pela namorada, após ela flagrar o companheiro se relacionando com uma travesti, em Campo Mourão. A ocorrência foi registrada por volta das 23h45 de ontem, na Rua Alcides Hauage, no Jardim José Richa.

A mulher de 38 anos contou que ambos são usuários de drogas e a agressão ocorreu na casa da travesti. Ontem a noite, ao chegar ao local, ela disse que acabou flagrando o namorado com a travesti.

Revoltada, ela pegou um tijolo, ou pedaço de telha, e atirou contra o namorado. Atingindo na cabeça, houve bastante sangramento e a equipe da Rotam foi acionada. O Samu também esteve no local e encaminhou a vítima ao hospital. Já a mulher foi levada para a delegacia.