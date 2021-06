Lojas abrem até às 17 horas, sábado, em Campo Mourão

O comércio lojista de Campo Mourão vai atender os consumidores das 9 às 17 horas neste sábado (12/6). Tradicionalmente, o comércio mourãoense funciona em horário especial nos dois primeiros sábados de cada mês. Nos demais dias da semana, as empresas locais estão funcionando no horário habitual.

A expectativa dos comerciantes é de incremento no movimento e nas vendas neste final de semana, fomentado pela comemoração do Dia dos Namorados. Muitas lojas estão com promoções e a Associação Comercial e Industrial (Acicam) realiza campanha que oferece vários prêmios.

Os consumidores que fizerem compras nas lojas participantes da campanha e preencherem os cupons da promoção estarão concorrendo a 10 vale compras no valor de R$ 300,00 cada e a uma diária no resort Lagos de Jurema. O sorteio está marcado para o próximo dia 25, às 16 horas, no auditório da Acicam, com a presença de diretores da entidade, representantes dos patrocinadores da promoção e de profissionais da imprensa.

Centenas de lojas, localizadas na área central da cidade e também nos bairros, participam da promoção. As empresas participantes da campanha estão identificadas com cartazes da promoção da Acicam, que tem o apoio da Coamo Alimentos, Sicredi, Unimed/Campo Mourão, Sicoob e da Coopercard.