Homem ameaça tirar a própria vida após discussão conjugal; armas são apreendidas

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na noite de ontem, na zona rural de Campo Mourão. A solicitante, uma mulher de 26 anos, informou que seus pais estavam discutindo e que o pai, Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), possuía armas de fogo em casa.

Com apoio de uma equipe extrajornada e da ROTAM, os policiais deslocaram-se até o endereço informado. No local, a vítima, uma mulher de 44 anos, relatou que, após uma discussão acalorada com o marido, de 45 anos, ele teria pegado uma pistola TS9 calibre 9mm, colocado-a contra a própria cabeça e ameaçado se matar caso ocorresse a separação.

Segundo o relato, a esposa conseguiu acalmar o homem e retirar a arma, que estava municiada. Durante a vistoria, as equipes localizaram também uma espingarda calibre 12, cujo registro encontrava-se vencido desde 06/04/2022. O casal apresentou a documentação referente às armas.

A filha confirmou aos policiais a versão contada pela mãe. Diante do risco de atentado contra a própria vida, as armas — juntamente com 50 munições calibre 9mm — foram apreendidas, e as partes foram encaminhadas à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos cabíveis.