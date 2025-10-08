Motosserra furtada é recuperada na zona rural de Luiziana

A Polícia Militar recuperou no início da noite de ontem uma motosserra possivelmente furtada na zona rural de Luiziana.

De acordo com as informações, um morador entrou em contato com a equipe policial após encontrar o equipamento enquanto preparava a terra para o plantio. O objeto estava escondido entre a vegetação. O homem recolheu e guardou a motosserra, acionando a PM em seguida.

No local, os policiais constataram que se tratava de uma motosserra Stihl, modelo MS651, idêntica à que havia sido furtada em uma ocorrência registrada anteriormente.

Diante da constatação, o objeto foi recolhido e encaminhado à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para os procedimentos legais. A vítima foi informada e orientada a comparecer à delegacia para reaver o bem.