Homem é acusado de importunação sexual em ônibus

A Polícia Militar encaminhou um homem de 58 anos para a delegacia, acusado de importunação sexual. A vítima, uma mulher de 34 anos, que viajava em um ônibus, sentada na poltrona ao lado dele, de Curitiba para Campo Mourão.

O fato foi registrado por volta das 6h da manhã desta terça-feira, quando o coletivo chegou no Terminal Rodoviário de Campo Mourão. A PM, que havia sido acionada pelo motorista, fez abordagem do suspeito e ouviu a mulher, que estava acompanhada do filho, de 2 anos.

Segundo ela, no inicio da viagem, o passageiro da poltrona ao lado conversou com ela sobre assuntos aleatórios, porém logo depois ela dormiu.

Algum tempo depois, ela disse que percebeu que o passageiro estava acariciando as suas pernas. O motorista foi comunicado do fato e trocou o acusado de lugar até chegar na rodoviária de Campo Mourão.

Diante dos fatos os dois foram encaminhados até a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão para que fossem adotados os devidos procedimentos.