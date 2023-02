Motorista invade lanchonete com veículo e atropela clientes

Um motorista visivelmente embriagado foi preso na noite deste sábado, 25, após avançar com o carro, invadir uma lanchonete e atropelar clientes que estavam no estabelecimento.

O fato ocorreu na rua Roberto Brzezinski, esquina com a avenida Afonso Botelho, próximo à garagem do Expresso Nordeste. Segundo as primeiras informações, o homem havia discutido com a mulher durante a tarde.

Como a lanchonete pertence a familiares da mulher, ele decidiu invadir o local com seu veículo Peugeot. Várias pessoas estavam no local, alguns jogando sinuca, outros sentados em mesas tomando cerveja quando foram surpreendidos pelo veículo invadindo a lanchonete.

Algumas pessoas foram atingidas e precisaram receber atendimento do Corpo de Bombeiros. Uma parte da parede de tijolo do estabelecimento foi derrubada, causando prejuízos ao proprietário.

Após isso, o homem saiu com o veículo e o abandonou algumas quadras à frente, sentido ao jardim Araucária. A Polícia Militar fez diligências, apreendeu o veículo e deteve o motorista que foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.