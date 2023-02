Duas pessoas ficaram feridas em grave acidente de motocicleta

Dois homens ficaram feridos em mais um grave acidente envolvendo motocicleta e automóvel no trânsito de Campo Mourão. A moto bateu em uma caminhoneta Ford F-1000 que não parou na preferencial, no final da tarde dessa sexta-feira, 24.

O motorista dirigia pela rua Santos Dumont e a moto transitava pela avenida Guilherme de Paula Xavier. Ao invadir a avenida, a caminhoneta foi atingida em cheio pela motocicleta.

O motociclista de 30 anos e o garupa, de 29, ficaram feridos na queda. O condutor, inclusive, com suspeita de fratura.

Ele foi atendido pelo Samu e encaminhado para o hospital Pronto Socorro. O garupa foi socorrido pelo Siate e levado ao mesmo hospital. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as causas do acidente.