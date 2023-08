Motorista foge e abandona carro com drogas após tentar atropelar policial

A Polícia Rodoviária tem intensificado o combate ao tráfico de drogas na região, em ações que colocam a própria integridade física das equipes em risco. Na noite de ontem, por exemplo, um traficante de drogas tentou atropelar um agente da Polícia Rodoviária Estadual, na rodovia PR-082, em São João do Ivaí, ao receber ordem de parada.

O policial conseguiu evitar de ser atropelado e precisou atirar contra o veículo GM/Onix com placas de Curitiba, mas mesmo assim o motorista seguiu em fuga.

Houve acompanhamento tático das equipes e o traficante acabou abandonado o veículo a cerca de 5km à frente, em meio a uma plantação de milho. No carro, os policiais apreenderam onze tabletes de maconha, totalizando 9,4kg.

Além da droga, após consulta ao chassi do veículo, constatou-se que o mesmo havia sido registrado como veículo furtado no dia 7 de junho de 2023 na cidade de Curitiba.

O veículo juntamente com as drogas, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí para a realização dos procedimentos pertinentes à polícia judiciária.