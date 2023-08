Agência do Trabalhador oferece cursos profissionalizantes

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos em parceria com o Senac. Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador, que fica na Avenida Irmãos Pereira, 1451 ou ligar para (44) 3201-2261.

Para o curso de Recepcionista em serviços de saúde o candidato deve ter no mínimo 17 anos e ensino fundamental completo. Outro curso é o de “Chocolate e doces à base de chocolate” para candidatos a partir do 5º ano do ensino fundamental e idade mínima de 16 anos.

Também em parceria com o Senac será oferecido também o curso “Hambúrguer Gourmet”, também para candidatos a partir de 16 anos e 5º ano do ensino fundamental. Já para o curso de “Comunicação Assertiva” o candidato deve ter no mínimo 14 anos e cursando pelo menos o 9º ano do ensino fundamental.

Mais informações sobre os cursos profissionalizantes são divulgadas no perfil @agenciadotrabalhadorcm, no Instagram.