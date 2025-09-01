Motorista embriagado provoca acidente e é preso em flagrante em CM

Durante patrulhamento, policiais militares se depararam com um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete Chevrolet Montana e um Peugeot 207, no inicio da noite deste domingo. Segundo as informações, a Montana colidiu na traseira do Peugeot.

O condutor da caminhonete, um jovem de 23 anos, apresentava sinais evidentes de embriaguez e admitiu ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir. Submetido ao teste do etilômetro na delegacia, o resultado foi de 1,29 mg/L — valor muito acima do limite permitido por lei.

Além da embriaguez, os policiais constataram que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista estava vencida há mais de 30 dias e que o veículo apresentava débitos pendentes.

Diante da situação, o rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 16ª Subdivisão Policial (SDP) de Campo Mourão. O automóvel foi recolhido ao pátio da 8ª Ciretran.