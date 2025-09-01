Campo Mourão Futsal empata com o Tubarão, em Santa Catarina

Com um pênalti não marcado pela arbitragem no último minuto de jogo, o Campo Mourão Futsal empatou em 4 a 4 com o Tubarão/SC, na noite de sábado, 30, em duelo da Liga Nacional.

No lance ignorado pelo oficial da partida, claramente a bola toca no braço do adversário dentro da área. Minutos antes, em movimento idêntico, os árbitros anotaram pênalti convertido pelo time da casa. No momento, marcando o terceiro, dos quatro gols conquistados pelo time catarinense na partida.

Com o resultado, o Carneirão segue na sexta colocação com 34 pontos, em 19 jogos, sendo o time paranaense mais bem classificado na LNF até o momento.

Na quarta-feira, 03, Campo Mourão recebe o Manoel Ribas, no ginásio professor Ary da Silva, em Peabiru, pela última rodada da primeira fase do Paranaense Série Ouro.