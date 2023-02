Motorista embriagado bate em outros dois carros e acaba preso pela PM

Um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Militar por embriaguez ao volante, por volta das 21h dessa segunda-feira, após se envolver em um acidente no jardim Cidade Nova.

Ele bateu o Fiat Uno que conduzia em outros dois veículos estacionados, e só parou cerca de 30 metros depois, sobre a ponte do bairro. A Polícia Militar esteve no local e fez contato com proprietários dos veículos atingidos e com o acusado.

Os policiais verificaram que o causador do acidente apresentava sinais de embriaguez, o que foi confirmado pelo teste do etilômetro posteriormente (1,19 mg/l). O homem foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante por embriaguez ao volante.