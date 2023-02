Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP realiza assembleia em Campo Mourão

Como acontece em todos os anos, é compromisso da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP apresentar os seus números como forma de comprometimento e transparência com os associados, que são os donos do empreendimento.

Com esse objetivo, a cooperativa realizou a assembleia em Campo Mourão, nesta segunda-feira (6), no Celebra Eventos, para os associados das agências Centro, São José e Lar Paraná. Na ocasião, foram demonstrados os dados financeiros e os principais marcos de 2022, além de definir as próximas ações.

Na Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, as assembleias tiveram início no dia 24 de janeiro, com a reunião dos delegados e dos colaboradores, e seguem até 4 de março, em 63 eventos presenciais, com o envolvimento das 96 agências.

Com o tema “Tá na mão decidir e transformar”, a cooperativa espera chegar às decisões que farão a diferença nas regiões em que está presente. Mais informações em: www.sicredi.com.br/coop/vale-piquiri/assembleias/.

Sobre a Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP

A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, uma das 105 cooperativas do Sicredi, conta com 35 anos de história, mais de 203 mil associados e 96 espaços de atendimento.

A área de atuação da cooperativa abrange 43 localidades no estado do Paraná e 8 cidades no estado de São Paulo, incluindo a capital paulista e cidades do grande ABCD (www.sicredi.com.br/coop/vale-piquiri/).

SOBRE O SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6,4 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Com informações: Assessora de Comunicação e Marketing