Motorista embriagado bate em moto e é agredido

O motorista de uma caminhoneta Ford F-1000 foi preso por embriaguez ao volante após bater em um motociclista no final da tarde desse domingo. O acidente ocorreu na rua Luiz da Silva Résio, no Lar Paraná.

Além de ter ingerido bebida alcoólica, o motorista estava com a Carteira de Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o motociclista caído, com ferimentos na perna em decorrência do acidente.

Já o condutor da caminhoneta disse que foi agredido por populares após o acidente. Os autores da agressão se evadiram antes da chegada da equipe policial. O homem realizou o teste do etilômetro, o qual confirmou o consumo de bebida alcoólica, configurando crime de trânsito.

A equipe do Samu compareceu ao local e prestou atendimento aos dois envolvidos, sendo o condutor da moto foi encaminhado ao hospital e o motorista da caminhonete liberado pelo Samu. Ele foi preso pela PM e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.