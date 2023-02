Suspeito de tentativa de furto luta com policial e faz ameaças com faca

Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira, 13, na rua Silvério Farago, no jardim Capricórnio, em Campo Mourão após resistir à prisão, entrar em luta corporal com um policial e fazer ameaças com uma faca.

A equipe da PM foi ao local após informações sobre dois indivíduos que estariam tentando furtar veículos. A dupla foi localizada ao lado de um Fiat Uno, quando um deles correu ao avistar a viatura, enquanto que o outro, num primeiro momento acatou a voz de abordagem.

Contudo, com a aproximação de um policial, ele sacou uma faca e foi em sua direção. Foi necessário o uso de meios para conter o indivíduo, inclusive uso de spray de pimenta.

O suspeito estava muito agressivo e proferiu ameaças de morte aos policiai, tentando até alcançar a arma dos militares. Após a contenção do indivíduo, os policiais localizaram um simulacro de pistola na cintura dele.

Os policiais, bem como o autor sofreram algumas escoriações devido a luta corporal. O homem foi encaminhado à UPA para receber atendimento médico, onde voltou a causar tumulto, bem como continuou com as ameaças, dificultando o trabalho da equipe médica. Após isso ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para que fossem adotados os devidos procedimentos.