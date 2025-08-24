Motorista é preso por embriaguez ao volante em Campo Mourão

Na madrugada deste domingo (24), por volta das 0h15, a Polícia Militar flagrou um condutor dirigindo de forma perigosa em Campo Mourão. A equipe, que seguia em deslocamento para a 16ª Subdivisão Policial (SDP) com um caso de violência doméstica, avistou um veículo GM/Astra trafegando em baixa velocidade, em zigue-zague e chegando a invadir a calçada.

Diante da situação, foi realizada a abordagem. O motorista, de 44 anos, apresentava visíveis sinais de embriaguez, como fala arrastada, odor etílico, desequilíbrio e dificuldade para sair do carro, sendo necessário o auxílio dos policiais.

O teste do etilômetro confirmou a suspeita, apontando 0,94 mg/L de álcool no organismo — índice quase três vezes acima do limite considerado crime de trânsito. O veículo, que estava regularizado, foi deixado na residência do abordado.

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 16ª SDP, onde permanece à disposição da Justiça.