Homem embriagado agride esposa e é preso com arma de fogo em Engenheiro Beltrão

Um homem de 50 anos foi preso na madrugada deste domingo, 24, acusado de agredir a esposa, de 32 anos, em uma residência localizada na zona rural de Engenheiro Beltrão, às margens da PR-082.

O caso foi denunciado pela filha do casal, uma adolescente de 15 anos, que acionou a PM relatando que o pai, embriagado, estava agredindo a mãe. Assustadas, mãe e filha deixaram a casa e encontraram a equipe policial em uma estrada rural.

A jovem entregou aos militares uma carabina calibre .38, com uma munição já deflagrada na câmara, que havia sido retirada da residência por precaução.

No local, o agressor foi abordado apresentando sinais visíveis de embriaguez e comportamento alterado. Além da arma, foram entregues espontaneamente outras munições de diferentes calibres encontradas na casa.

A vítima foi levada ao hospital para atendimento médico. Em seguida, as partes foram encaminhadas à delegacia de Polícia Civil. A Rede de Proteção à Mulher de Engenheiro Beltrão será acionada para acompanhar o caso.