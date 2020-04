Motorista é detido por embriaguez ao volante

Um homem de 41 anos foi detido pela Polícia Militar após ser flagrado dirigindo um veículo GM/Cruze com sinais de embriaguez. O fato foi registrado por volta das 21h30 desta quarta-feira, durante patrulhamento pela área central de Campo Mourão.

Ao avistar o veículo com emplacamento do estado de São Paulo, os policiais tentaram realizar a abordagem, porém o condutor empreendeu fuga e entrou em um condomínio, no centro da cidade.

Ao parar o carro o condutor se recusou a ser abordado e desacatou a equipe policial. Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez e se recusou a realizar o teste do etilômetro.

No interior do veículo foi verificado que havia algumas latas de cervejas. Ele foi conduzido até a 16ª SDP para as devidas providências.