IDR-Paraná mantem programas de apoio a agricultura familiar em andamento na Comcam

O Instituto de desenvolvimento rural do Paraná, mantém seu atendimento em home-office, através de telefone, redes sociais, email e outros, buscando dar continuidade aos programas de apoio as famílias em vulnerabilidade social, um deles e o Família Paranaense – Programa Renda Agricultor:

Esse programa transfere um valor fixo às famílias da área rural para ser usado em pequenas reformas que melhorem o saneamento básico, incentive a produção para consumo próprio e impulsione o desempenho de atividades agrícolas, como compra de sementes, insumos e equipamentos.

São beneficiárias Famílias que moram em áreas rurais de municípios prioritários para a assistência social e que trabalham na agricultura familiar, como pequenos agricultores, indígenas, quilombolas, faxinalenses e pescadores.

Para participar a família deve ser indicada pelos Centros de Referência em Assistência Social e o Comitê Local do Programa, a qual é efetuado baseado no grau de vulnerabilidade da família e família que após selecionado um extensionista passa a acompanhar a família para construírem, juntos, um projeto de geração de renda e de melhoria da qualidade de vida, sendo que é repassado a cada família um auxílio financeiro de até R$ 3 mil.

No momento está sendo acompanhado a aplicação de recurso mediante realização de Laudos de acompanhamento para liberação das parcelas e o Laudo de avaliação final da aplicação do recurso do programa para a finalização do projeto junto ao Programa Família Paranaense. Outra ação é a identificação de 33 novos beneficiários para elaboração de novos projetos na região beneficiando no total 400 família junto ao Programa Família Paranaense.

FOMENTO PARANÁ

Outro importante programa em andamento e o Fomento Rural, do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), e executado pelo IDR-PR combina duas ações: o acompanhamento social e produtivo e a transferência de recursos não reembolsáveis diretamente para as famílias beneficiárias investirem em projetos produtivos.

A família deve investir esse valor no desenvolvimento de um projeto de estruturação produtiva, que deve ser elaborado em conjunto com o agente técnico que a atende, em consonância com as potencialidades encontradas.

O objetivo é promover a inclusão social e produtiva significa dar atenção especial ao desenvolvimento de ações que combatem a pobreza no meio rural.

O programa tem como objetivos principais aumentar a capacidade de produção e geração de trabalho e renda com sustentabilidade, além de promover a segurança alimentar e nutricional e a inclusão social de famílias rurais em situação de pobreza.

Podem participar do programa as famílias residentes no meio rural em situação de extrema pobreza, ou seja, que têm renda familiar mensal de até R$ 89 por pessoa, as famílias recebem R$ 2.400,00 para investimento em projeto produtivo.

Atualmente estamos na fase de identificação e seleção dos beneficiários junto aos parceiros locais principalmente ligados a agricultura e ação social. O objetivo do programa é atender a 70 famílias até o final do ano nos municípios de maior índice de pobreza na região da CONCAM.

Fonte: Unidade Regional IDR-PARANÁ- Campo Mourão.