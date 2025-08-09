Motorista é agredido após discussão de trânsito no centro de Campo Mourão
Na manhã deste sábado (09), um motorista de 51 anos foi agredido após uma discussão de trânsito na avenida Capitão Indio Bandeira, área central de Campo Mourão.
Segundo a Polícia Militar, a vítima procurava uma vaga para estacionar quando um veículo que estava atrás começou a buzinar. Ao encontrar uma vaga, o motorista foi seguido pelo condutor do carro, que desceu e exigiu que ele saísse do veículo.
Ao descer pelo lado direito, pois o outro veículo havia parado junto à porta do motorista, a vítima foi atacada com socos no rosto e chutes pelo agressor, identificado como um homem de 27 anos, que fugiu em seguida. Populares que presenciaram o fato anotaram a placa do veículo e repassaram aos policiais.
Com apoio da equipe do estacionamento rotativo Pare Azul, a PM identificou o suspeito. A vítima reconheceu o agressor por meio de uma foto recente. Ela foi encaminhada à UPA para atendimento médico.
A Polícia Militar realizou patrulhamentos, mas o suspeito, que está com a habilitação suspensa, não foi localizado. Ele é reincidente por atos de violência inclusive contra o próprio pai. Também há relatos de que o rapaz já agrediu um vigia do hospital Santa Casa.