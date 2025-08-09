Policiais do 11º BPM se destacam na I Copa PMPR de Jiu-Jitsu

Neste final de semana, a Polícia Militar do Paraná promoveu a 1º Copa PMPR de Jiu-Jitsu, reunindo policiais militares de diversas unidades da corporação em uma competição marcada por técnica, disciplina e espírito esportivo.

O 11º Batalhão de Polícia Militar teve participação de destaque, conquistando o 1º lugar na categoria Unidades PMPR, premiação concedida à unidade com maior número de medalhas na competição.

Os policiais que representaram o batalhão e conquistaram medalhas foram: Tenente Weiber, Aspirante Krepel, Sargento Cordeiro, Cabo Magno e Soldado Nunes e Soldado Carraro.

A premiação foi entregue pelo Comandante-Geral da PMPR, coroando o excelente desempenho da equipe e reafirmando o comprometimento do 11º BPM com a superação, a dedicação e a valorização do preparo físico e mental de seus policiais.