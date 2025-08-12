Acicam promove palestra sobre “Cobrança & Inadimplência”

Os associados da Acicam – Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão estão convidados para a palestra gratuita “Cobrança e Inadimplência”, que o advogado Cesar Dallabrida Júnior profere nesta quarta-feira (13/8), a partir das 18h30min. Interessados em participar devem confirmar presença através do telefone (44) 3518 8000.

É a quinta palestra do ciclo de palestras sobre segurança jurídica promovido pela entidade empresarial, iniciado no último mês de abril e que vai se estender até fevereiro do próximo ano. Capacitar os empresários locais para evitar riscos jurídicos, reduzir prejuízos e fortalecer seus negócios é o objetivo da ação. Um bom número de associados participou das primeiras quatro palestras.

As palestras do ciclo têm – em média – 40 minutos de duração e sempre são seguidas de espaço para perguntas e de networking. Todas as palestras são proferidas por Cesar Dallabrida Júnior, que é Doutor em Direito e Mestre em Ciências Jurídicas. Ele é sócio administrador da Dallabrida Advogados e atua ainda como professor e também como Juiz Leigo perante o Tribunal de Justiça do Paraná.

“Sócios e Sociedades – Como Estruturar sua Empresa”, “Contratos Empresariais – O que todo empresário precisa saber para evitar problemas”, “Golpes e Fraudes Digitais – Aprenda a proteger seu negócio contra ameaças digitais” e “Marca e Propriedade Intelectual – Como Proteger sua Empresa” foram os temas das palestras anteriores.

Mais quatro palestras estão programadas: “LGPD para Pequenos Negócios: Como adequar sua empresa e evitar multas” (10 de setembro), “Direitos e Deveres do Empresário no Código de Defesa do Consumidor” (8 de outubro), “Soluções Jurídicas Rápidas: Como resolver conflitos empresariais sem ir à Justiça” (5 de novembro) e “Gestão Patrimonial Inteligente: Como proteger seu Negócio e Planejar o Futuro” (4 de fevereiro de 2026).