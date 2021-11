Motorista abastece carro e sai sem pagar em CM

O motorista de um veículo Peugeot/206 foi denunciado após abastecer R$ 100,00 de gasolina em um posto de combustíveis localizado na avenida Manoel Mandes de Camargo, e sair sem fazer o pagamento.

O fato foi registrado por volta das 20h de ontem. Segundo uma funcionária do estabelecimento, após abastecer ele perguntou a ela onde ficava o calibrador de pneus.

Em seguida, disse à funcionária que após calibrar os pneus efetuaria o pagamento do combustível. No entanto, o motorista parou o carro por alguns minutos na lateral do posto e depois se evadiu sem pagar pelo combustível.

A Polícia Militar foi acionada e todos os dados do veículo foram registrados em Boletim de Ocorrência para que sejam tomadas as devidas providências.