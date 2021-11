Motorista embriagado provoca acidente fatal no centro de CM

Mais um motociclista perdeu a vida no trânsito de Campo Mourão, vitimado pela imprudência de um motorista. O jovem Marcos Eduardo Pinatti, 20 anos, transitava com sua moto pela avenida Capitão Indio Bandeira, quando foi atingido violentamente por um veículo Fiat Palio.

O acidente ocorreu no início da madrugada desta quarta-feira, no cruzamento com a rua Devete de Paula Xavier, por onde seguia o motorista do Palio, de 28 anos.

Segundo as informações da Polícia Militar, a qual foi confirmada por uma câmera de segurança, ele invadiu a avenida, batendo em cheio no motociclista, que morreu no local.

Ainda segundo a PM, o motorista estava embriagado e tentou fugir do local, porém, foi impedido por populares. O Samu foi acionado, constatou o óbito e o corpo foi recolhido pelo IML. O motorista recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Polícia Civil.

Foi o segundo acidente fatal envolvendo motociclista em menos de uma semana em Campo Mourão. Na quinta-feira passada, Giselle Cavalari, 45 anos, também morreu no hospital Pronto Socorro, após um veículo Honda Civic cruzar na frente dela, na avenida Armelindo Trombini, causando a tragédia.