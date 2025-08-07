Motociclista foge da PM, destrói celular e acaba detido em CM

Durante reforço no patrulhamento ostensivo na região dos jardins Tropical 1 e 2, em Campo Mourão, a equipe Extrajornada 16852 da Polícia Militar visualizou uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, saindo de um ponto conhecido por ser frequentado por indivíduos envolvidos em atividades ilícitas.

Ao tentar realizar a abordagem, o condutor desobedeceu à ordem policial e iniciou uma fuga que durou cerca de quatro minutos. Quando finalmente foi alcançado, o rapaz desceu da motocicleta e, de forma abrupta, retirou o celular do bolso e o arremessou ao solo, destruindo o aparelho.

O homem foi contido e identificado, sendo constatado que já possuía passagens pelo crime previsto no artigo 121 do Código Penal (homicídio). Ele também não possuía habilitação para conduzir veículos.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à sede do 11º Batalhão de Polícia Militar para lavratura do termo circunstanciado. A motocicleta foi apreendida por irregularidades de trânsito.