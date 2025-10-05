Lamentável episódio de racismo marca derrota do Nacional em Guarapuava

Um ato de racismo protagonizado pelo jogador Diego, do Batel, contra o capitão do Nacional Atlético Clube (NAC) de Campo Mourão, PV, marcou a tarde deste sábado (4) em Guarapuava, durante partida válida pela Taça FPF. Próximo dos 41 minutos do segundo tempo, PV foi chamado de “macaco” pelo adversário e, em reação, agrediu Diego, que caiu no gramado. O jogador do Batel recebeu atendimento médico antes de ser levado de ambulância para o hospital.

PV, por sua vez, foi expulso da partida, e a diretoria do NAC informou que pretende registrar o caso na delegacia de polícia de Guarapuava. O episódio lamentável ofuscou o desempenho esportivo da equipe de Campo Mourão, que acabou derrotada por 1 a 0.

No outro confronto do Grupo A, o Athletico venceu o Cascavel por 2 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba. Com os resultados deste sábado, o NAC permanece com zero ponto, após três derrotas em três partidas, e está oficialmente eliminado da Taça FPF. O último jogo da primeira fase, marcado para o próximo sábado (11), será tratado como amistoso contra o Athletico.

A expectativa para a partida em Campo Mourão era diferente. O jogo estava previsto para fazer parte das comemorações dos 78 anos da cidade no estádio José Carlos Galbier, prometendo uma grande festa esportiva diante de uma das duas principais forças do futebol paranaense. No entanto, o episódio de racismo e a eliminação precoce do NAC transformaram a partida em um momento de lamentação para torcedores e dirigentes.