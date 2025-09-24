Motocicleta suspeita de ter sido usada em dupla tentativa de homicídio é apreendida

A motocicleta que pode ter sido utilizada na dupla tentativa de homicídio registrada na tarde desta terça-feira (23), em Campo Mourão, foi localizada abandonada em uma estrada rural, nas proximidades de uma fazenda na região da Fazenda Indaiá.

Equipes da Polícia Militar receberam a denúncia e, ao chegarem ao local, encontraram uma Honda Twister vermelha com as mesmas características do veículo apontado como o usado pelos autores do crime.

A ação criminosa ocorreu durante a tarde no jardim Copacabana, e deixou duas pessoas feridas, sendo que uma delas segue em estado gravíssimo após dar entrada no hospital.

Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para os trabalhos de perícia, que devem auxiliar nas investigações.