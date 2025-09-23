Semana do Contador na Unespar/Campo Mourão

No período de 30 de setembro a 3 de outubro, na Universidade Estadual do Paraná (Unespar – campus Campo Mourão) vai acontecer a Semana do Contador, organizada pelo curso de Ciências Contábeis da instituição. A realização do evento tem o apoio do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam), entre outras instituições locais.

A programação completa será divulgada nos próximos dias pelos organizadores é a meta é envolver profissionais da área, docentes e acadêmicos. Para o dia 3 de outubro (sexta-feira), nas dependências da Casa da Amizade do Rotary Campo Mourão, será realizado jantar festivo de encerramento da Semana do Contador.

O convite custa R$ 90,00 e estão sendo comercializados no SinConCam, localizado no piso térreo do Centro Empresarial Cidade. A promoção tem o apoio dos escritórios de contabilidade: Bisi, Fabri, Flamboyant, Lux, Maranata, Pante e Fujisawa, Renome e Zenith.

No jantar de confraternização da categoria serão desenvolvidas também várias atividades e a programação inclui uma homenagem a um ilustre profissional que dedicou uma vida como professor e profissional da área contábil da cidade.

DIA DO CONTADOR

O Dia do Contador é comemorado em 22 de setembro, data escolhida em homenagem à criação do primeiro curso de Ciências Contábeis do Brasil, em 1945, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Mas a categoria profissional conta com mais algumas datas comemorativas: Dia do Empresário da Contabilidade (12 de janeiro), Dia do Técnico em Contabilidade (20 de novembro) e Dia da Contabilidade no Brasil (25 de abril).