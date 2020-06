Motocicleta furtada em Araruna é recuperada em CM

Uma motocicleta CG/150 de cor preta, que havia sido furtada na cidade de Araruna, no dia 13 de junho, foi recuperada pela Polícia Militar, por volta das 19h deste domingo, na rua Sabiá, no jardim Tropical.

A moto foi localizada após a Polícia Militar verificar denúncia supostamente relacionada ao homicídio ocorrido horas antes, no jardim Maria Barleta.

De acordo com as informações, o filho da proprietária da residência indicada estaria de posse de um veículo com as mesmas características do que foi utilizado na situação do homicídio.

A proprietária do imóvel autorizou a entrada dos policiais, que constataram que a motocicleta estacionada no quintal era furtada. O filho dela não foi encontrado no local, bem como o veículo que teria sido usado no homicídio. A mulher e a moto foram conduzidas até a delegacia de Polícia Civil para a conclusão da ocorrência.