Motocicleta furtada é encontrada em residência no Parque das Acácias

A Polícia Militar recuperou, na manhã desta sexta-feira (29), uma motocicleta Honda/CBX 250 Twister, de cor cinza, que havia sido furtada em Campo Mourão. O veículo foi localizado no interior de uma residência no Parque das Acácias, após denúncia recebida pela Central 190.

No local, a moradora apresentou a motocicleta à equipe policial e relatou que o veículo havia sido deixado na casa no dia anterior, momento em que o condutor fugiu em seguida. A mulher declarou não ter qualquer envolvimento com o caso e se colocou à disposição para colaborar com as investigações.

Durante a verificação, os policiais constataram que a motocicleta estava com a placa adulterada e possuía registro de furto. O veículo foi apreendido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.