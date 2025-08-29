Campo Mourão: setor de serviços impulsiona geração de empregos em julho

De acordo com dados do CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, compilados pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão (IPPLAN) em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico (CODECAM), o município registrou em julho 1.220 admissões e 1.241 desligamentos.

Na análise do saldo de empregos formais por setor – diferença entre admissões e desligamentos –, o setor de serviços foi o principal responsável pelo resultado positivo, com 13 novas vagas no período, seguido pelo comércio, que registrou saldo de 7 postos de trabalho.

Em contrapartida, os setores da indústria, construção civil e agropecuária apresentaram saldos negativos, indicando que, nesses segmentos, os desligamentos superaram as admissões no período. Apesar do saldo de empregos em julho ter sido negativo, os dados acumulados de janeiro a julho mostram um desempenho positivo em Campo Mourão, com 278 novos postos de trabalho no período.



Entre as atividades econômicas que mais contribuíram para a geração de empregos em julho, destacam-se: Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional (22 novos postos de trabalho); Atividades de Atendimento Hospitalar, Exceto Pronto-Socorro e Unidades para Atendimento a Urgências (15 novas vagas); Extração e Britamento de Pedras e Outros Materiais para Construção e Beneficiamento Associado (14 novos postos de trabalho); Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Eletrodomésticos, Móveis e Artigos de Uso Doméstico e Restaurantes e Similares (9 novas vagas); Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Doméstico não Especificados Anteriormente (8 novos postos); e Atividades de Estética e Outros Serviços de Cuidados com a Beleza, Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral e Hotéis (7 novos postos).

Os dados são analisados mensalmente pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão (IPPLAN), em parceria com o CODECAM (Conselho de Desenvolvimento Econômico), a partir das informações do CAGED, permitindo monitorar detalhadamente a evolução do mercado de trabalho formal no município e subsidiar políticas públicas de emprego e desenvolvimento econômico.