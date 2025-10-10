Motocicleta furtada é encontrada abandonada em área rural de Eng. Beltrão

A Polícia Militar de Engenheiro Beltrão localizou, na tarde desta quinta feira, 9, uma motocicleta Yamaha/Fazer YS250, de cor preta, que havia sido furtada recentemente no município.

O veículo foi localizado por populares abandonado em uma área rural, nas proximidades do distrito de Sussuí. Acionada, a PM foi ao local e encontrou a moto caída em meio a uma plantação, junto com sua chave e dois capacetes.

O proprietário já havia registrado queixa do furto na Delegacia da Polícia Civil de Engenheiro Beltrão. Ele foi informado para comparecer na delegacia onde a moto foi entregyue.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias presenciais ou anônimas feitas pela população, que auxiliam diretamente no combate à criminalidade e na recuperação de bens furtados. O apoio da comunidade é fundamental para garantir mais segurança a todos.