Motocicleta com sinais de adulteração é apreendida em Boa Esperança

Durante patrulhamento de rotina nas proximidades de um colégio em Boa Esperança, uma equipe da Polícia Militar apreendeu uma motocicleta com diversas irregularidades.

O veículo, modelo Honda/CG 125 FAN, estava estacionado em via pública e chamou a atenção dos policiais por apresentar modificações visíveis nos itens obrigatórios.

Segundo a PM, o escapamento da motocicleta não era o original e os retrovisores estavam rebatidos, o que motivou uma verificação mais detalhada.

Ao consultar a placa no sistema SESP/Intranet, os agentes constataram que o modelo da placa não seguia o padrão Mercosul. A identificação estava no formato antigo (ABC 1234), e trazia a inscrição “decorativa” abaixo da logomarca do Mercosul, o que indicava uma possível irregularidade.

Além disso, o número do chassi estava parcialmente suprimido, dificultando a identificação total do veículo. Apesar disso, com base nos dados do motor e na parte legível do chassi, os policiais acreditam que se trata de uma Honda/CG 125 FAN, mas destacam que será necessária perícia para confirmar a autenticidade do veículo.

A motocicleta foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Mamborê que dará continuidade às investigações para esclarecer a origem do veículo e apurar se há indícios de crime relacionado à adulteração de sinal identificador.