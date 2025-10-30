Motocicleta com sinais adulterados é apreendida em Campo Mourão

A equipe da ROTAM apreendeu uma motocicleta suspeita de adulteração após receber informações do Detran sobre uma Honda PCX 150 azul, registrada em Juiz de Fora (MG), que vinha recebendo diversas autuações de trânsito em Campo Mourão.

Os policiais localizaram o veículo em uma residência no bairro Cidade Alta 2. No local, o morador, um homem de 43 anos, informou ter adquirido a motocicleta por R$ 5 mil, por meio de um anúncio em rede social, de uma vendedora da cidade de Maringá. Ele admitiu ter conhecimento de débitos, mas disse não ter conferido a documentação nem a procedência do veículo.

Durante a vistoria, a equipe constatou irregularidades no chassi e no motor, ambos em desconformidade com o padrão original de fábrica. O QR Code da placa também não apresentou retorno no sistema do Detran, reforçando a suspeita de adulteração.

Diante dos fatos, a motocicleta e o proprietário foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis.