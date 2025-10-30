Muitos empresários e lideranças presentes na reunião da Acicam

Foi realizada na noite desta quarta-feira (29/10), a reunião ordinária da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). Uma vez mais, o encontro mensal da entidade reuniu um grande número de associados, além de autoridades, lideranças da comunidade, dirigentes de outras instituições empresariais do Município e representantes de órgãos de apoio ao setor produtivo.

Na abertura, o presidente da Acicam, Francisco Viudes, relatou a participação da entidade no Congresso Empresarial Paranaense, que a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap) realizou em Foz do Iguaçu. No evento, a Acicam Mulher recebeu a certificação Prata – outorgada pela Facoiap Mulher -, enquanto a Acicam Jovem recebeu a premiação máxima Araucária – Pinhão de Ouro.

O encontro prosseguiu com a apresentação dos novos associados pelo secretário Amauri Lopes, que discorreu ainda sobre a campanha promocional “Campo Mourão – Cidade Natal/2025 e a realização do concurso em que a entidade vai premiar as melhores vitrines com decoração natalina.

Em seguida, Jandi Moura falou sobre a campanha solidária em andamento para o Hospital Santa Casa e Carlos André Gomes dos Santos (da Acicam Jovem) expôs e conclamou a adesão dos participantes da reunião a campanha solidária “Doe Sangue”. Já o gerente do Desenvolvimento Local da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Valter Velozo, apresentou as linhas de crédito e as condições especiais de juros oferecidas pela Fomento Paraná, através de parceria com o Município.

CONVIDADOS ESPECIAIS

A reunião da Acicam teve a participação de quatro convidados especiais: o suboficial João Marcos dos Santos e o segundo sargento Marcelo Fernandes de Souza (da Capitania Fluvial do Rio Paraná – Unidade da Marinha em Campo Mourão), o advogado César Dallabrida Júnior (que falou sobre a NR-1 e PGR – Segurança Jurídica) e Ricardo Bomgiorno (que abordou o tema “Entendendo a IA: como usar com segurança, estratégia e resultados”).

Durante a reunião, o presidente da Acicam, Francisco Viudes, anunciou que a entidade arrecadou R$ 97.800,62 com sua participação na 30ª Festa Nacional do Carneiro no Buraco, através da realização da Expo Empresas. Participaram mais de 50 empresas e os recursos arrecadados foram repassados para o Lar Dona Jacira, Lar Dona Joanna, Associação dos Autistas, Fazenda da Esperança, Casa de Apoio aos Doentes de Câncer e a Casa das Fraldas São José.