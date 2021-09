Moto Honda Biz é furtada e abandonada em CM

Uma motocicleta Honda Biz, pertencente a uma jovem, foi furtada por volta das 21h45 de ontem, na Rua São José, centro de Campo Mourão. Ela estava no apartamento de um amigo e ao sair percebeu que a moto havia sido levada.

A Polícia Milita foi comunicada do furto e logo em seguida obteve a informação de que havia uma motoneta com as mesmas características, abandonada nas imediações do Parque do Lago.

A equipe da PM foi ao local e constatou que se tratava do mesmo veículo furtado. A moto foi encaminhada para a delegacia de Campo Mourão para ser entregue à proprietária.