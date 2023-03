Moto furtada em Campo Mourão é recuperada pela PM

A Polícia Militar recuperou uma motocicleta Honda Fan 150 no Conjunto Avelino Piacentini, em Campo Mourão, na tarde dessa segunda-feira. A denúncia partiu de moradores do bairro que desconfiaram do veículo estacionado na rua Miroslau Widerski.

A moto foi encontrada estacionada na rua e, em consulta ao sistema, os policiais constataram que a mesma era produto de furto. O dono mora na Vila Guarujá e o furto ocorreu na rua Santa Cruz, no centro da cidade, no dia 13 de fevereiro deste ano.

O veículo foi levado para o pátio da Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.