UTFPR está com inscrições abertas para Vestibular de Inverno em CM

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus de Campo Mourão, está com inscrições abertas para o Vestibular de Inverno, programada para o dia 4 de junho. As inscrições prosseguem até o dia 9 de maio, com taxa R$ 150,00.

No total, a UTFPR disponibiliza 154 vagas em 6 cursos de graduação: Ciência da Computação (31); Engenharia ambiental e Sanitária (31); Engenharia Civil (31); Engenharia de Alimentos (15); Engenharia Eletrônica (31) e Engenharia Química (15).

Candidatos que apresentem deficiência ou com necessidades educacionais específicas poderão solicitar adaptações razoáveis, como prova ampliada, assistência de ledor/transcritor, uso de computador com leitores de tela, intérprete de libras, leitura labial, acessibilidade e sala com

número reduzido de candidatos.

Para estes candidatos e para lactantes, será possível solicitar no ato de inscrição tempo adicional de 60 minutos para a realização das provas.

A instituição retoma o vestibular após 13 anos, período no qual o Sisu foi adotado como única forma de ingresso para os cursos de graduação na Universidade.

A prova será de conhecimentos gerais, com 60 questões de múltipla escolha, além de redação em língua portuguesa. As matrículas da primeira chamada serão de 19 a 31 de julho. Para mais informações, os interessados podem acessar o site: http://portal.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr/vestibular/vestibular/home-1