Saúde abre inscrições para curso de formação de agentes de combate às endemias

A Escola de Saúde Pública do Paraná (ESPP) e o Centro Formador de Recursos Humanos Caetano Munhoz da Rocha (CFRH), vinculados à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), estão com as inscrições abertas para o Curso de Formação Inicial para Agente de Combate às Endemias (ACE).

O objetivo é capacitar trabalhadores que desempenham a função de ACE e não possuem formação para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS). São 210 vagas disponíveis. A inscrição é gratuita e pode ser feita pela internet, no site da ESPP, até 17 de novembro.

Com início das aulas previstas para março de 2024, o curso acontecerá na modalidade presencial, com carga horária total de 400 horas, sendo 320 presenciais e 80 horas de dispersão – aulas práticas, em campo – que vão contemplar 50 municípios distribuídos nas Regionais de Saúde de Paranaguá (1ª), Metropolitana (2ª), Francisco Beltrão (8ª), Cascavel (10ª), Campo Mourão (11ª) e Londrina (17ª).

O resultado preliminar das inscrições estará disponível no site da ESPP a partir de 1º de janeiro de 2024.

Agência Estadual de Notícias