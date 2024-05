Morte de bebê em Iretama, após receber medicamento, será investigada

A morte de uma criança de apenas 45 dias, será alvo de investigação em Iretama. O fato foi registrado por volta do horário do almoço desta quarta-feira, no distrito de àguas de Jurema.

A Polícia Militar foi acionada pela enfermeira do Hospital Municipal, informando que um bebê havia entrado em óbito na cidade, sem motivo aparente. Os policiais fizeram contato com a mãe, uma jovem de 22 anos.

A mãe contou que após ter amamentado a criança, ela a medicou, porque o bebê apresentava tosse rouca O medicamento teria sido adquirido na farmácia da cidade, sem receita médica.

Após isso, ela e a criança dormiram, e só após ter acordado é que percebeu o óbito, por volta das 8h de hoje. De imediato a mãe diz ter feito contato com a equipe médica para atendimento da criança, os quais constataram o óbito no local.

Além da Policia Militar, foram acionados a Polícia Científica e o IML de Campo Mourão para apuração da causa da morte. No local também esteve presente o Conselho Tutelar do município.