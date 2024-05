Perdoncini lutar pelo 3º pódio na Copa Truck, em Londrina

O piloto mourãoense Pedro Perdoncini, da ASG Motorsport promete acelerar forte na etapa da Copa Truck, em Londrina, neste final de semana, em busca do 3º pódio na competição.

Perdoncini fará sua primeira prova no autódromo londrinense pilotando um caminhão. Com dois pódios na sua temporada de estreia, o piloto chega confiante.

“Tenho certeza que a equipe está fazendo um esforço grande para nos colocar entre os primeiros. Eu também estou me empenhando na preparação para chegar bem”, disse ele.

O piloto afirma que expectativa é a melhor possível, depois dos dois pódios. “Creio que vou me sentir em casa, com a torcida da região”, garante o piloto que defende as marcas da Amafil, Construtora Vaz de Melo, Drugovich Auto Peças, A+ Empreendimentos.

A etapa da Copa Truck em Londrina terá as primeiras atividades de pista na sexta-feira (10), com os treinos livres a partir das 10h05 e 14h45.

No sábado, os brutos aceleram para o terceiro treino livre às 8h50 e definem o grid de largada no treino classificatório marcado para 12h. A largada para as corridas, no domingo, está prevista para 12h30, com transmissão ao vivo pelo youtube @copatruck, @highspeedbrazil e @esportenaband, além dos canais Band e Sportv.