Morre rapaz ferido a tiros há duas semanas no Lar Paraná

Morreu nessa sexta-feira, 20, no Hospital Pronto Socorro, em Campo Mourão, o jovem Tales Augusto Pimpão Vedovat, 20 anos, que há 14 dias foi vitima de vários disparos de arma de fogo.

Com mais essa morte, são 24 homicídios registrados esse ano em Campo Mourão. O crime aconteceu na rua Tarumã, próximo à Avenida John Kennedy, no Lar Paraná, no final da manhã do dia 6 de outubro.

Vedovat foi atingido por disparos de pistola 9 mm, principalmente na região da cabeça, quando caminhava pela calçada, próximo à C.Vale. O criminoso estaria em uma moto.

Socorrido por equipes do Siate e Samu, ele foi encaminhado em estado gravíssimo ao hospital Pronto Socorro, onde estava internado na UTI, mas ontem acabou não resistindo as ferimentos. O corpo foi sepultado nesta manhã no cemitério São Judas Tadeu,

SUSPEITOS PRESOS

Ao iniciar as investigações, a Polícia Civil apreendeu dois adolescentes e um adulto, esse por co-autoria no assassinato. O rapaz adulto teria ldado carona ao adolescente que efetuou os disparos.

O outro menor disse que teve participação no crime. O adolescente declarou que cometeu o crime porque Vedovat devia R$ 100,00 a ele.