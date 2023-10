Show na praça e no céu

O sábado está movimentado em Campo Mourão, com entretenimento oferecido pela administração municipal. Na Praça São José, espetáculo “As Espertezas de Arlequim”, na programação do Festival de Teatro. Já no aeroclube, um show de acrobacias aéreas, com duas apresentações (manhã e tarde). As atividades fazem parte da programação de aniversário dos 76 anos de Campo Mourão.