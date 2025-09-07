Morre idoso agredido e abandonado em casa em chamas

Gravemente agredido na madrugada deste domingo, 7, na rua Faisão, esquina com a Rua Galo da Serra, no Jardim Tropical, em Campo Mourão, o idoso Lúcio Boiko, 61 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde de hoje no hospital.

Ele foi encontrado inconsciente durante o atendimento a um incêndio em residência pelas equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU. Com ferimentos gravíssimos, principalmente na região do crânio, o idoso socorrido pelos bombeiros e encaminhado a uma unidade hospitalar.

A suspeita é de que o homem tenha sido espancado antes do início do incêndio.

Devido a gravidade dos ferimentos precisou ser entubado dentro da ambulância. Durante o levantamento, a Polícia Militar foi informada de que uma mulher teria discutido com o idoso e, em seguida, o trancado dentro da residência antes do início do fogo.

De posse dessas informações, as equipes realizaram patrulhamento e localizaram a suspeita, de 35 anos, em sua casa. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia, onde terá que responder pelos fatos. A motivação da agressão ainda é investigada.