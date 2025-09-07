CM/Futsal goleia Toledo e continua subindo na classificação da LNF

Com gols de Danilo Baron e Kaduzin na primeira etapa, Jorginho, Andrei, Gaby e Tom no segundo tempo, o Campo Mourão Futsal goleou o Esporte Futuro, de Toledo, por 6 a 1 na tarde deste domingo, 7, na Arena UTFPR (Belin Carolo) em Campo Mourão.

O Carneirão conquistou sua décima vitória na Liga Nacional 2025, sendo até o momento a melhor equipe paranaense na competição com 37 pontos, ocupando a sexta colocação. “A equipe está de parabéns pelo jogo que fez e pelo que vem fazendo na LNF. Está chegando os playoffs e precisamos estar preparados e competindo em alto nível”, afirmou o pivô Tom, autor do último gol e eleito o melhor em quadra pela LNF.

Na próxima quinta-feira, 11, Campo Mourão vai até Manoel Ribas, no centro-norte do estado, onde enfrenta a equipe da casa pelo primeiro jogo dos playoffs do Paranaense Série Ouro.