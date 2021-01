Homem é ferido a tiro em Campo Mourão 

Um homem de 28 anos foi ferido com um tiro na madrugada desta quarta-feira, em Campo Mourão. A Polícia Militar foi comunicada do fato, por volta das 1h desta madrugada, por funcionários do hospital Pronto Socorro, onde a vítima havia internada.

No hospital os policiais fizeram contato com a vítima, a qual informou que estava na rua Primavera, na Vila Cândida, quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta que teriam efetuado três disparos.

Um dos tiros atingiu a sua perna do rapaz. A vítima informou que não estava sendo ameaçada por ninguém, bem como não soube informar mais detalhes sobre o ocorrido.