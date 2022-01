Retenção: SinConCam mobiliza-se para a segunda fase da campanha do IR

O Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam) mantém as ações de mobilização dos profissionais da categoria no sentido de destinar parte do IR devido por contribuintes (pessoas físicas e jurídicas) a projetos locais que atendem crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. Trata-se de uma campanha que já é realizada há 22 anos por entidades mourãoenses e a meta para o IR 2021-2022 é reter no Município em torno de R$ 1,9 milhão.

A arrecadação alcançada na primeira fase da campanha, encerrada no final de 2021, totalizou R$ 531.102,35. Foi registrado um aumento de 28 por cento em relação à primeira etapa da campanha realizada no ano anterior. Desse total, R$ 293.164,89 foram destinados pelos contribuintes ao Fundo Municipal do Idoso. O aumento nesta primeira fase – em relação à campanha anterior – foi de 35 por cento. Já para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente foram arrecadados R$ 237.937,96, com um crescimento de 20 por cento.

Nesta segunda fase da campanha, que vai até o final de abril, quando encerra-se o prazo para declaração do IR, as pessoas físicas podem destinar três por cento do tributo devido. Na primeira fase eram seis por cento. Já as pessoas jurídicas podem destinar até 1 por cento sobre a renda, com base no lucro real

Em Campo Mão são 6.945 pessoas físicas aptas a destinar parte do IR devido. O Município tem potencial para reter R$ 3.855.000,00 e a meta da campanha em andamento é chegar a 50 por cento desse montante: R$ 1.927.500,00.

Contribuinte

Vale ressaltar que a destinação não resulta em gasto extra para o contribuinte. “Já há muitos anos essa campanha é realizada em Campo Mourão, sempre com sucesso. Recursos que iriam para o governo federal e que dificilmente retornariam ao Município são retidos aqui e destinados ao Fundo Municipal do Idoso ou ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente para repasse a projetos sociais locais, beneficiando milhares de pessoas”, acrescenta Idnei Hundsdorfer, presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam).

Na edição passada da campanha (IR 2020-2021), a campanha reteve R$ 1,4 milhão, montante recorde na história da campanha no Município. Do total, R$ 780 mil foram para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMDCA) e R$ 716,5 mil ao Fundo Municipal do Idoso (FMI). Os recursos beneficiaram 10 entidades locais que desenvolvem projetos sociais voltados à criança, ao adolescente e ao idoso em situação de risco.

ENTIDADES

Estas são as entidades aptas a receber os recursos, através de projetos submetidos ao Conselho Municipal do Idoso ou ao Conselho Municipal da Criança e Adolescente: Casa de Idosos, Centro de Educação Santa Rita, Casa Lar Infantil Miriã, Apae, Abrigo Masculino A Mão Cooperadora; Lar Dom Bosco, Associação dos Amigos dos Autistas, Associação Sou Arte e Associação Dojo.com.

“Trata-se de uma iniciativa simples, porém de grande alcance social. Todos sabem dos problemas e carências enfrentadas pelas nossas entidades sociais”, acentua o presidente do SinConCam.

DESTAQUE ESTADUAL

Dos 221 municípios do Paraná com fundos regulares que no ano passado receberam recursos de retenção do IR para crianças e adolescentes, Campo Mourão ficou em terceiro lugar em valor arrecadado. Quanto ao Fundo Idoso, das 114 cidades do Estado que receberam recursos, Campo Mourão ficou em segundo lugar, atrás somente de Curitiba.