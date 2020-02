Morador de Juranda é morto com cerca de 20 facadas

Um homem de 30 anos, morador em Juranda, foi morto com pelo menos 20 facadas na noite de sábado, em Umuarama. Michel Lopes de Oliveira, 30, conhecido como “Paraibinha”, teria discutido com algumas pessoas que prestaram serviços a ele e que também são moradores de Juranda.

As partes não teriam chegado a um acordo sobre o pagamento dos serviços prestados pelos funcionários em obras realizadas no ferro-velho da vítima, em Umuarama e também na casa de um familiar seu.

De acordo com o site Goionews, Michel até recentemente tinha um restaurante perto do entreposto da Coamo de Juranda e foi para Umuarama, onde montou um ferro-velho.

Os suspeitos do crime tinham prestado serviços na construção de uma piscina e também no ferro-velho de Paraibinha, porém, os mesmos não teriam recebido pelos serviços. No momento em que dois funcionários foram até o empresário para fazer a cobrança houve a discussão e Michel acabou feridos com golpes de faca.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Os dois suspeitos fugiram com um veículo de Michel, mas acabaram detidos em uma residência em Umuarama.

Informações: Goionews